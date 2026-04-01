2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadelede edecek 48 takım belli oldu

Kıtalar arası play-off finallerini kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Irak, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 23. Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, normal süresi 0-0 sona eren maçın 100. dakikasında Axel Tuanzebe'nin attığı golle Jamaika'yı 1-0 mağlup ederek 1974'ten bu yana ilk kez turnuvaya gitme başarısını gösterdi. Irak ise 10. dakikada Ali Al-Hamadi ve 53. dakikada Aymen Hussein'in golleriyle Bolivya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası biletini alan 48. ve son takım oldu. Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçlarının ardından Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya

B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.