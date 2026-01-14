ABD'li içecek devi Costa Coffee'yi satmaktan vazgeçti

Financial Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, Coca-Cola, özel sermaye şirketlerinden gelen tekliflerin beklentilerin altında kalmasının ardından Costa Coffee'yi satma planından vazgeçti; bu karar, şirketi işletmenin değerini düşürmeye zorlayabilir.

Financial Times'ın haberine göre, Coca-Cola Aralık ayında Costa için kalan teklif sahipleriyle görüşmeleri sonlandırdı. Gazete daha önce Coca-Cola'nın Costa için yaklaşık 2 milyar sterlin (2,68 milyar dolar) istediğini bildirmişti. Coca-Cola, kahve pazarında yer edinmek amacıyla bu işletmeyi satın aldı, ancak artan maliyetler, yoğun rekabet ve zayıf satışlar nedeniyle zinciri sürdürmekte ve büyütmekte zorlandı.

Satışlarda yüzde 3'lük düşüş yaşandı

Son yıllarda kahve zinciri, Gail's, McDonald's ve Greggs gibi rakiplerinden gelen baskıyla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl grup, markanın yatırıma "tam olarak karşılık vermediğini" ve satışlarda %3'lük bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün ise Costa'nın İngiltere'deki performansından kaynaklandığını belirtmişti. Asda'nın ana şirketi TDR Capital, İngiltere'nin en büyük kafe zinciri Costa Coffee'nin ihaleye çıkarılmasının ardından potansiyel alıcılar arasında yer aldı.