ABD'li ünlü fast food zinciri yüzlerce şube kapatacak

CEO Ken Cook, Cuma günü yaptığı açıklamada, Wendy's'in ABD'deki yaklaşık 6 bin şubesinin "tek haneli bir yüzdesinin" kapanabileceğini, bunun da 200 ila 350 restorana denk geleceğini duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre; Cook, analistlere, etkilenen lokasyonların "sürekli düşük performans gösteren" ve zincirin genel performansını aşağı çeken lokasyonlar olduğunu söyledi. Kapanışlar bu yıl başlayacak ve 2026 yılına kadar devam edecek. Performansı düşük birimlerin kapatılmasının, yakınlardaki şubelerde satışları ve kârlılığı artırması bekleniyor.

Belirli bir lokasyon listesi henüz açıklanmadı

Bu kapanışlar, Wendy's'in benzer düşük performans sorunlarını gerekçe göstererek 140 mağazasını kapatacağını duyurmasının bir yıl ardından geldi.

Wendy's, bir başka kötü çeyreği bildirmesinin ardından bir ivme kazanabilir. ABD'deki aynı mağaza satışları %4,7 düşerken, rakipleri McDonald's, Burger King ve Shake Shack pozitif kazançlar bildirdi.

Düşüşe rağmen Cook, "Tendys" adı verilen yeni piyasaya sürülen tavuk parçalarından olumlu sonuçlar aldığını açıkladı. Talep o kadar güçlüydü ki bazı restoranlar reklamlar başlamadan önce bile stoklarını tüketti.

"Bu ivmeyi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu, tavuktaki liderlik konumumuzu yeniden tesis etme yolunda attığımız cesaret verici bir ilk adım olacak" dedi.