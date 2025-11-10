Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini gerçekleştiriyor. Bu proje kapsamında inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için cazip koşullarla, yani sadece yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar hem uygun fiyatlarla hem de uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olabilecek hem de ülke genelinde afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilmiş olacak.. TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut kampanyası için başvurular açılmış olup, işlemler e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

TOKİ e-Devlet başvuru ekranı neden açılmıyor?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası için başvurular bugün başladı. Ancak sitede yoğunluk yaşanıyor. Başvuru kısmına girenler "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. " ibaresiyle karşılaşıyor.

Sayfanızı sık sık yenileyerek işlemi tekrar deneyebilirsiniz. Bu şekilde başvuru ekranı gelebiliyor.

TOKİ e-Devlet başvuru adımları

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

Arama ve Giriş: e-Devlet arama çubuğuna "TOKİ sosyal konut" yazılarak çıkan “Konut / İş Yeri Başvurusu” kısmına giriş yapılır.

Yeni Başvuru: Açılan pencerenin sağ üst köşesinde bulunan "Yeni başvuru" seçeneği seçilir.

Yer ve Kategori Seçimi: Başvuru yapılacak şehir, ilçe ve hangi kategoriden (Engelli, Şehit Ailesi, Emekli vb.) başvuruluyorsa o kategori belirlenir.

Onay ve İlerleme: Çıkan pencerede “Seç” kısmı işaretlenerek ilerlenir ve bu kısımda yer alan bilgilendirme tikleri işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir.

Kişisel Bilgi ve Adres: Kişisel bilgilerin göründüğü ekranda, adayın oturduğu semt ve posta kodu bilgileri eksiksiz doldurulur.

Doğrulama ve Kayıt: Son aşamaya gelindiğinde, girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilir ve başvuru işlemi tamamlanır.

Sıradaki Adım: Başvurunun tamamlanmasının ardından, adayların yapması gereken, TOKİ'den gelecek SMS bildirimini beklemek olacaktır.

TOKİ sosyal konut başvurularında e-Devlet Kapısı'ndaki yoğunluğu yönetmek amacıyla kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı başvuru sistemi uygulanmaktadır.

Kimlik numarasına göre başvuru yapılıyor

Bu sisteme göre, vatandaşların hangi tarihte başvuru yapabileceği şu şekilde belirlenmiştir:

Tarih Kimlik Numarası Son Hane 10 Kasım (Bugün) 0 11 Kasım 2 12 Kasım 4 13 Kasım 6 14 Kasım 8 15 Kasım Tüm vatandaşlar

Önemli Not: 15 Kasım'da son hanesi fark etmeksizin tüm vatandaşlar başvuru yapabilecektir.