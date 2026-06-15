ABD'de sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Nisan ayında yüzde 0,9 olarak gerçekleşen artışın ardından gelen veri, ekonomistlerin yüzde 0,3'lük yükseliş beklentisinin altında kaldı. Öte yandan nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verisi yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a revize edildi.

İmalatta durgunluk verilere yansıdı

Sanayi üretiminin en önemli bileşenlerinden olan imalat üretimi mayıs ayında değişim göstermedi. Nisan ayında yüzde 0,7 artış kaydeden sektör, mayısta yatay bir görünüm sergiledi. Fabrika üretimindeki bu durgunlukta, motorlu taşıtlar ve diğer dayanıklı tüketim mallarındaki artışın, gıda ve tekstil gibi dayanıksız ürünlerde yaşanan düşüşle dengelenmesi etkili oldu. Mayıs ayında dayanıklı mal üretimi yüzde 0,8 artarken, dayanıksız mal üretimi yüzde 0,9 geriledi.

Madencilik yükseldi, kamu hizmetleri geriledi

Sanayi üretiminin alt kalemlerine bakıldığında madencilik sektöründe güçlü bir performans görüldü. Madencilik endeksi mayısta yüzde 1,3 yükselirken, kamu hizmetleri üretimi yüzde 0,4 düştü. Söz konusu veriler, enerji ve doğal kaynak faaliyetlerinin sanayi üretimine pozitif katkı sağladığını ortaya koydu.

Kapasite kullanım oranı beklentilere paralel geldi

Sanayi sektöründe üretim kapasitesinin ne ölçüde kullanıldığını gösteren kapasite kullanım oranı ise mayıs ayında yüzde 76,2 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileriyle uyumlu gelen oran, nisan ayında kaydedilen yüzde 76,1 seviyesinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda artış sürüyor

Fabrika üretimi aylık bazda yatay seyretse de yıllık görünümde büyümesini korudu. Mayıs ayında fabrika üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artış gösterdi.

Uzmanlar, üretimdeki yavaşlamaya rağmen ABD ekonomisinde sanayi faaliyetlerinin genel olarak dirençli kalmayı sürdürdüğünü ancak yüksek faiz oranları ve küresel ekonomik belirsizliklerin sektör üzerindeki baskısının devam ettiğini değerlendiriyor.