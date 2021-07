ABD’de en yüksek üçüncü meblağ olarak kayıtlara geçen apartman dairesi satışının kim tarafından yapıldığı merak konusu olurken kaynaklar, evi Alibaba’nın ortak kurucusu Tsai’nin aldığını aktardı. 10 milyar dolarlık serveti bulunan Tsai aynı zamanda NBA takımı Brooklyn Nets’in sahibi.

ABD New York’ta Manhattan bölgesinin en prestijli konutundan yaklaşık 157 milyon dolara iki kat alan gizemli kişinin, Çinli e-ticaret şirketi Alibaba’nın ortak kurucusu Joe Tsai olduğu iddia edildi.

CNBC’nin sözleşmeyle ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, aynı zamanda NBA takımı Brooklyn Nets’in de sahibi olan Tsai, 220 Central Park South’ta toplamda 157.5 milyon dolarlık iki farklı sözleşmeyle 60. ve 61. katları satın aldı. Sözleşme kapsamında 18. kattaki stüdyo daire de bulunuyor. Tsai’nin bu daireyi de büyük ihtimalle çalışanları için aldığı sanılıyor.

Nets owner Joe Tsai has purchased a pair of condos on NYC's Billionaires' Row for $157.5 million 🌆

It's believed to be the third-most expensive residential deal in U.S. history. pic.twitter.com/RAvLSMmalr

— Front Office Sports (@FOS) July 20, 2021