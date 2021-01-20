ABD’de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait “POTUS” kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok.” mesajını verdi.

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts’ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil’e el basarak yemin etti.

50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil’i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy’den sonra ABD’nin ikinci Katolik başkanı oldu.

Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris’e devreden Mike Pence katıldı.

Törene ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında “birlik” mesajı verdi

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak “birlik” olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

ABD’nin en yaşlı ve ikinci Katolik başkanı Biden, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninin ardından halka sesleniş konuşması yaptı.

Biden, ABD’nin tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak “birlik” olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, “Bugün Amerika’nın günü, demokrasi üstün geldi.” diye konuştu.

Ülkenin son dönemindeki zorluklara da işaret eden Biden, “artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör”le yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.

Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, “Tüm Amerikalıların başkanı olacağım.” dedi.

Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, “Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Biden, konuşmasında dünyaya da mesaj vererek, “İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız.” dedi.

“Yeniden birbirimizi duymaya, görmeye ve saygı duymaya başlayalım”

Konuşması boyunca “birlik” mesajını tekrarlayan Biden, “Hadi hep birlikte tazelenelim. Hadi birbirimizi dinlemeye başlayalım, yeniden birbirimizi duymaya, görmeye ve saygı duymaya başlayalım. Siyaset, öfkeli bir ateş olmak zorunda değil.” diye konuştu.

Anlaşmazlıkların topyekün bir savaşa yol açmak zorunda olmadığının altını çizen Biden, “Doğruları manipüle edilmiş, hatta suni bir şekilde üretilmiş bir kültürü reddetmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Kongresine yapılan baskını da anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bir grup, demokrasimizin işleyişini durdurmak için halkın iradesini susturmak ya da bu kutsal mekanı (Kongre) bizden almak adına şiddeti bir araç olarak kullanabileceklerini düşündü ancak bu olmadı. Bu asla olmayacak. Ne bugün ne yarın ya da herhangi bir zamanda.”

“Pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz”

Konuşmasında Kovid-19 salgınına dikkati çeken Biden, “Belki de virüsün en çetin ve en ölümcül dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp bu pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz.” dedi.

Biden, ülkesinin karşılaştığı sınavları vermekte yönetim olarak sorumluluklarının olduğunun altını çizerek, “Bu çağda peş peşe gelen krizleri nasıl çözdüğümüz konusunda yargılanacağız.” diye konuştu.

Bugün ettiği yeminin sorumluluğunu her zaman üzerinde hissedeceğini belirten Biden, “Anayasayı ve Amerika’yı savunacağım ve hepinize ihtiyaç duyduğunuz hizmeti vereceğim.” ifadesini kullandı.

ABD halkına farklılıkları bir kenara bırakarak birlik olmaları çağrısı yapan Biden, törene katılan hem Cumhuriyetçi hem Demokrat eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’a teşekkür etti.

Yönetimini hızlı ve acil iyileşmesi gereken bir ABD’nin beklediğini söyleyen Biden, birlik olunarak salgının yenileceğini, ırk eşitliğinin sağlanacağını vurguladı, ABD halkından birbirlerini dinlemelerini ve birbirlerine saygı duymalarını istedi.

ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris yemin ederek görevine başladı

ABD’de yapılan 59’uncu başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden’ın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, başkent Washington’daki Kongre binasında, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başladı.

3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçiminde Biden’ın adaylığı altında başkan yardımcılığına seçilen Harris, ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

56 yaşındaki Harris, ülkede bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

Biden ve Harris, tören sonrası Kongre binasının diğer kanadına geçerek geleneksel olarak askerleri selamlayacak ve Arlington Ulusal Mezarlığında bulunan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakacak. Daha sonra ikili Beyaz Saray’a geçerek ilk mesailerine başlayacak.

1964’te California’nın Oakland şehrinde Hindistan’dan ABD’ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya gelen Harris, hukuk okudu ve uzun yıllar San Francisco’da savcılık yaptı.

Harris, 2010’da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın oldu. 2014’te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016’da yapılan başkanlık seçimlerinde de California’dan Kongre’ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını aldı.

Biden, ‘POTUS’ Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait “POTUS” kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok.” mesajını verdi.

Bugün yemin ederek ABD’nin 46’ncı Başkanı olan Joe Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı.

ABD Başkanlarına ayrılan “POTUS” kullanıcı adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden,”Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis’e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim.” ifadesine yer verdi.

Trump’ın Twitter hesabı kapatılmıştı

ABD’de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı, 8 Ocak Cuma günü kapatılmıştı.

Trump’ın “POTUS” hesabından yaptığı paylaşımlar da Twitter tarafından silinmişti.