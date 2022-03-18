Dünya ünlü futblo kulübü Chelsea FC, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Roman Abramovich tarafından satışa çıkarıldı. Ancak Abramovich’e uygulanan yaptırımlar, satışı çok karışık bir hale getirdi.

Business Insider’ın haberine göre hukuk firması yetkilisi Stephen Taylor Heath yaşanan durum için “Bu biraz çılgın bir durum” diyor. Habere göre satışla ilgili 3 önemli kafa karışıklığı var.

Bir futbol kulübünün normal satışında, kulüp sahibi kulüp için ayrı bir tüzel kişilik ve potansiyel alıcıyla anlaşma şartları üzerinde yetki ve kontrol sahibidir. Ancak Abramoviç, kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle şu an bunu yapamıyor. Taylor Heath, “Abramovich yaptırıma maruz kaldığı ve bu yaptırımlarla ilgili pozisyonu kulübü satamayacağı yönünde olduğu için ilgili taraflar onunla pazarlık yapamaz. Abramovich, satışı gerçekleştiren bankanın sorularını yanıtlarken rol oynayacak” diyor.

Satıştaki ikinci ve en önemli karmaşık faktör ise gelirlerin nereye gideceği konusu. Abramovich, Chelsea’yi satacağını açıkladıktan sonra, paranın ekibi tarafından kurulan ve “Ukrayna’daki savaşın tüm kurbanlarının yararına olacak” bir “hayır vakfına” gideceğini söylemişti. Bu durum henüz teyit edilmedi ve satışın devam etmesi için özel bir izin vermesi gereken Birleşik Krallık hükümeti tarafından kabul edilmesi gerekecek. Heath, “Satış için onay verilirse, hükümet satışı gerçekleştiren banka olan Raine Group’tan satış gelirlerinin nereye gideceği konusunda netlik isteyecektir. Bu muhtemelen Abramovich’ten de bazı güvenceler gerektirecektir.” diyor. Futbol finans uzmanı Kieran Maguire ise paranın emanete konabileceğini söyledi.

Maguire, “Şu anda para Abramoviç’e gideceği için satış yapılamıyor, ancak hükümet satış gelirlerini emanete koymak için bir sözleşme imzalayabilir ve Abramovich imzalarsa hayırsever amaçlara dağıtılabilir.” dedi.

Satışla ilgili üçüncü sorun ise kulüp için hangi teklifin kazanacağına kimin karar vereceği konusu. Abramoviç kazananın kim olacağına karar veremediği için, seçimi kimin yapacağı şu anda belli değil. Maguire, “Hükümet kulübün yeni sahibini onaylama konusunda mesafeli olmaya çalışacak, aksi takdirde kulübün arkasındaki gölge yönetici olarak görülür ve bu Premier Lig için baş ağrısına neden olur” dedi. Taylor Heath, “Premier Lig de aynı konumda. Premier Lig, Premier Lig kulüplerinin düzenleyici organı. Diğer takımlar, Premier Lig’de o kulüple rekabet ettikleri için Chelsea’nin yeni sahiplerinin seçiminin kendilerini etkileyeceğini iddia edebilirler.”

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