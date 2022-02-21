Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözleri ve imzaladığı kararname dünya gündeminde. Peki, Putin neler söyledi?
“Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Olağanüstü Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu ve “Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB’nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir.” ifadelerini kullandı. Putin, konuşmasında Ukrayna’nın dış güçler tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü. Putin, Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden kalan altyapı ve Batı’nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebileceğini söyledi.
Putin, daha sonra ise Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
PUTİN’İN AÇIKLAMALARI
‘UKRAYNA TARİHSEL OLARAK RUS TOPRAĞI’
- Ukrayna krizini anlamak için tarihe başvurmak gerektiğini savunan Rus lider, modern Ukrayna’nın tamamen Rusya tarafından oluşturulduğunu vurguladı. Ukrayna’nın tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu ve Bolşevikler tarafından Rusya’dan koparılarak oluşturulduğunu anımsatan Putin, “Kimse halka sormadı” dedi.
- Stalin döneminde Polonya, Macaristan ve Romanya’dan alınan bazı bölgelerin Ukrayna’ya birleştirildiğini, Kruşçev’un da Kırım’ı Rusya’dan kopararak Ukrayna’ya bağışladığını söyleyen Putin, “Ukrayna sadece Rusya’nın komşusu değil, aynı tarihin bir parçası, dostlar ve yakınlar demek” ifadelerini kullandı.
- Putin, “Elbette geçmişi artık değiştiremeyiz, ama en azından geçmiş hakkında kayıtsız şartsız, siyasi boyut kazandırmadan doğrudan ve dürüstçe konuşmalıyız” ifadesini kullandı.
- Modern Ukrayna’daki olaylardan başta Komünistleri sorumlu tutan Putin, “Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin’in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü” diye kaydetti.
- “Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için “Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası” diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.”
- Şimdi de Ukraynalı yöneticilerin ülkeyi komünizmden arındırma politikasını uyguladığını ve ülkeyi komünizmle ilgili her şeyden temizlemeye çalıştığını savunan Putin, “Gerçek komünizmden arındırma ne olduğunu Ukrayna’ya göstermeye hazırız” ifadesini kullandı.
- Putin, “Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor ve dış etkiler iç politikalarını, şirketlerini ve ticaretini etkiliyor” dedi.
- Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek miras olarak Rusya’nın kaldığını söyleyen Putin, tüm borçların Moskova tarafından ödendiğini belirterek, “Rusya, Ukrayna’nın borçlarını da tamamen karşıladı. Ama Kiev, yurtdışındaki varlıkların iadesi anlaşmasını yerine getirmeyi reddetti” dedi.
Bir cevap yazın