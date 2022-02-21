Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözleri ve imzaladığı kararname dünya gündeminde. Peki, Putin neler söyledi?

“Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Olağanüstü Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu ve “Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB’nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir.” ifadelerini kullandı. Putin, konuşmasında Ukrayna’nın dış güçler tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü. Putin, Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden kalan altyapı ve Batı’nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebileceğini söyledi.

Putin, daha sonra ise Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre Putin, Donbass’taki durumla ilgili halka seslendi; Donbass’taki durumun çok kritik ve acil olduğunu söyledi.

‘UKRAYNA TARİHSEL OLARAK RUS TOPRAĞI’