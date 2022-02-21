Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu. Konuyla ilgili NATO’dan da açıklama geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya’nın ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk’ı tanımasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

“Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek.”

“Yaptırımlarla karşılık verilecektir”

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin’in kararını “mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını” bildirdiler.

Açıklamada ayrıca ,”Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler.” ifadeleri kullanıldı.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB’nin, Rusya’nın Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.

NATO’DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya’nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmasını ihlal etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2015’te Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

“Donetsk ve Lugansk Ukrayna’nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna’nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna’yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır.”

Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya’yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.