Almanya’da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde 3,8’ye çıkarak, Aralık 1993’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 3,8’ye çıkarak son 28 yılın en yüksek seviyesini gördü. Ülkede enflasyon en son Aralık 1993’te yüzde 4,3’e ulaşmıştı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları iklim vergisinin etkisiyle temmuzda yıllık yüzde 11,6 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 24 artış yaşandı. Elektrik fiyatlarında ise yüzde 1,6 artış görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın temmuzda yıllık yüzde 4,3 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda ise yıllık enflasyon yüzde 2,7 oldu.

Almanya’da AB uyumlu öncü TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,1 yükseldi.

Destatis açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın ikinci yarısında uygulanan KDV indiriminin fiyatları aşağı çektiği hatırlatılarak, söz konusu indiriminin ocakta sona ermesiyle temmuzda baz etkisinin görüldüğü kaydedildi.

Almanya’da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık’ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16’ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7’lik KDV oranı da yüzde 5’e indirilmişti.

Öte yandan, ülkenin en büyük sendikalarından Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di), ülkede enflasyondaki keskin artış karşısında ücret artışları talep ediyor. Ver.di Başkan Yardımcısı Andrea Kocsis, Alman basınına yaptığı açıklamada, “Özellikle yükselen fiyatlar nedeniyle çalışanlar için önemli ücret artışlarına ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.