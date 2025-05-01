Florasan yeşili kekle küçük bir dükkandan 40 şubeye

Florasan yeşili bir kek Asya'da oldukça popüler... Özellikle 1970'lerde popüler hale gelmiş. Renk ve tadını, Endonezya'nın Maluku Adaları kökenli olduğu belirtilen tropikal pandan bitkisinden alıyor.

'Pandan Şifon Kek' Singapur'da da son yıllarda adeta vazgeçilmez bir hale gelmiş. Kekin, Singapur'da bu derece yayılmasında ise küçük bir girişimden büyük bir markaya dönüşen Bengawon Solo'nun büyük etkisi var.

İlk Bengawan Solo Pastanesi, 1979 yılında Singapur'un doğu kıyısında, küçük bir mahalle dükkânı olarak açıldı. İlk başta evde pasta hazırlayıp satan Anastasia Liew'in mütevazi, küçük pastanesiydi. İsmini, Liew’in çok sevdiği ve Solo Nehri’nden bahseden ünlü bir şarkıdan alan Bengawan Solo'nun ilk şubesi 4 yıl sonra Orchard Road’daki Centrepoint’te açıldı.

Marka büyüyordu. 1998'de Changi Havalimanı Terminal 1’de ilk havalimanı mağazası açıldı. Terminal 2 ve Terminal 1 transit alanında da yeni mağazalar açıldı. 2005'te marka çalışması ile yerel kökler daha da vurgulandı; batik desenler, geleneksel armalar ve ahşap baskı stilinde yazılar kullanıldı.

2010 yılında üretim 2 katına çıktı. Şirket 2019'u, yani 40. yılını Jewel Changi Havalimanı’ndaki amiral mağazanın açılışıyla kutlandı. Singapur Botanik Bahçeleri’nden esinlenen dekorasyon, canlı çiçekler ve batik detaylar kullanıldı. Marka bugün Singapur’un premium kalitedeki pastaları ve tatlılarıyla özdeşleşen köklü bir markası hâline geldi.

Marka, 40 yıl sonra da ilk günkü ev yapımı kaliteyi koruduklarını söylüyor. Her ürünün hâlâ geleneksel yöntemlerle, en kaliteli ve taze malzemelerle, kesinlikle yapay koruyucular kullanılmadan hazırlandığını söylüyorlar.

İmza ürünleri arasında, 2017’de CNN tarafından "Singapur’un Ulusal Pastası" olarak adlandırılan Pandan Şifon Kek de var.

GEÇEN YIL 85 BİN ADET SATTI

CNN'in haberine marka geçen yıl yaklaşık 17 dolar tutarındaki kekten 85.000 adet satmış. Pandan Kek gibi diğer imza ürünlerinde de yerel malzemeleri kullanan marka şimdi denizaşırı ülkelere açılmayı hedefliyor.



