ARA
Bist 100
5203,88
3,97%
Bist 100
Dolar/TL
18,6429
-0,0027%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7116
0,3904%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0573
0,3745%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,26
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı

AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin Belçika Federal Savcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

10 Aralık 2022 | 03:15
0
AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir ve Knack'ta yer alan haberlere göre, Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde 16 eve baskın yaptı.

Bunun sonucunda AP Başkan Yardımcısı, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili ile 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında S&D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri de bulunuyor.

Polis, Panzeri ile birlikte 600 bin avro kadar nakit paraya el koydu.

S&D Grubu'nun açıklaması

Haberler üzerine S&D Grubu web sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa kurumlarındaki yolsuzluk iddiaları karşısında dehşete düştük. S&D Grubu yolsuzluğa tolerans göstermiyor. Kapsamlı bir soruşturmayı ilk önce biz destekliyoruz. Tüm soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği yapacağız. Bu ruhla, devam eden adli işlemler hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmayacağız."

Grubun açıklamasında ayrıca "İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili makamlar ilgili bilgi ve açıklamayı sağlayana kadar, başta vize serbestisi ve planlanan ziyaretler olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilgili tüm dosyaların ve genel kurul oylarının askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

PASOK'tan ihraç edildi

Öte yandan Yunan medyasında yer alan haberlere göre PASOK, Kaili'nin partiden ihraç edildiğini duyurdu.

PASOK'un açıklamasında "Son gelişmeler ve Belçika makamlarının Avrupalı yetkililerin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasının ardından, PASOK Milletvekili Eva Kaili, Cumhurbaşkanı Nikos Androulakis'in kararıyla partiden ihraç edildi." ifadeleri kullanıldı.

İDDİA NE?

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

Açıklamada bugün içerisinde yapılan aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

AP'den henüz bir açıklama yapılmadı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,26 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,94 -0,17%
  • BIST 100 5203,88 3,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6429 -0,0027%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7116 0,3904%
  • EURO/USD 1,0573 0,3745%
  • INGILIZ STERLINI 1,22831 0,20967%
  • JAPON YENI 136,823 0,154%
  • KANADA DOLARI 1,36582 0,07767%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL