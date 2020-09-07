İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, İngiltere hükümetinin talep ettiği 30 milyon doz koronavirüs aşının üretimine başladıklarını duyurdu.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ADZ122 adlı aşının üçüncü aşama klinik deneyleri İngiltere, Brezilya, ABD ve Güney Afrika’daki yaklaşık 30 bin katılımcı üzerinde devam ediyor ve aşı henüz kitlesel kullanım için onay almadı.

“YETERİNCE KLİNİK ARAŞTIRMA VERİSİ BULUNUYOR”

Ancak, Oxford Aşı Grubu’nun direktörü Profesör Andrew Pollard, Oxford Üniversitesi’nin Covid-19 aşısı hakkında bu yıl karar mercilerinin önüne koymaya yetecek kadar klinik araştırma verisinin olduğunu açıkladı.

“AZD-1222” adlı potansiyel koronavirüs aşısı şempanzelerden alınan adenovirüsün genetik kodu değiştirilerek enjekte ediliyor. AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafında yapılan açıklamalarda daha önce söz konu