TOKİ duyurdu: 41 ilde 235 konut satışı yapılacak! Açık artırma ne zaman, başvuru şartları neler?

TOKİ'nin 51 ilde düzenleyeceği 540 konut ve iş yeri satışına ilişkin ayrıntılar, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Açık artırma kapsamında 41 ilde 235 konut satışa sunulurken, gözler satış takvimi, başvuru süreci ve ödeme koşullarına çevrildi. Peki, TOKİ konut satışı için açık artırma hangi tarihte ve nerede gerçekleştirilecek? Başvurular nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte satış sürecine ilişkin tüm merak edilenler...
1 TOKİ konut satışı hangi illerde yapılacak?
TOKİ, açık artırmayla 51 ilde toplam 540 gayrimenkulü satışa çıkaracak.
Bu kapsamda 41 ilde 235 konut satışa sunulacak. Konut satışının yapılacağı iller ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van olacak.
2 TOKİ iş yeri satışı hangi illerde yapılacak?
Açık artırma kapsamında 30 ilde toplam 305 iş yeri de satışa çıkarılacak. İş yerlerinin satışa sunulacağı iller Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak olarak açıklandı.
3 TOKİ konut satışı için açık artırma hangi tarihlerde, nerede yapılacak?
Konut satışı için açık artırma, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da (1-235 Lotlar arası) ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (236-540 Lotlar arası) toplam 2.987.601.002 TL muhammen bedelle yapılacak.
Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri (Anadolu Bulvarı Yenimahalle / ANKARA) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı / İSTANBUL) düzenlenecek.
4 Ödeme planı açıklandı mı?
TOKİ, ödeme planına ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Buna göre 235 konut yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme seçeneğiyle satışa çıkarılacak.
305 iş yeri ise yüzde 10 peşinatla 96 ay veya 120 ay, yüzde 30 peşinatla ise 60 ay vadeyle satışa sunulacak.