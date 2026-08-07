TOKİ duyurdu: 41 ilde 235 konut satışı yapılacak! Açık artırma ne zaman, başvuru şartları neler?

TOKİ'nin 51 ilde düzenleyeceği 540 konut ve iş yeri satışına ilişkin ayrıntılar, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Açık artırma kapsamında 41 ilde 235 konut satışa sunulurken, gözler satış takvimi, başvuru süreci ve ödeme koşullarına çevrildi. Peki, TOKİ konut satışı için açık artırma hangi tarihte ve nerede gerçekleştirilecek? Başvurular nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte satış sürecine ilişkin tüm merak edilenler...