226 beygirlik yeni Volkswagen ID. Polo GTI tanıtıldı... Tasarımda retro esintiler...

Volkswagen, otomobil dünyasında bir devrin başlangıcını temsil eden ilk tamamen elektrikli GTI modelini resmen duyurdu. ID. Polo GTI, markanın köklü performans mirasını fütüristik teknolojiler ve retro detaylarla harmanlayarak kompakt hot-hatç segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 39 bin euro başlangıç fiyatıyla Avrupa pazarına sunulacak olan model, hem performansı hem de günlük kullanım pratikliğiyle dikkat çekiyor.

Ekonomist
Yeni ID. Polo GTI, Volkswagen’in önden çekişli MEB+ platformu üzerinde yükseliyor. Aracın kalbinde yer alan APP290 kodlu elektrik motoru; 166 kW (226 beygir) güç ve 290 Nm tork üretiyor.

Bu yüksek güç verileri sayesinde kompakt elektrikli, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,8 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise batarya verimliliği ve güvenlik gerekçeleriyle 175 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Tek tuşla yarış modu: GTI butonu

Sürüş dinamikleriyle de iddialı olan ID. Polo GTI, safkan bir sürüş keyfi sunmak için özel donanımlarla donatıldı:

Adaptif DCC Spor Süspansiyon: Yol koşullarına göre kendini anlık olarak optimize ediyor.

Elektronik Ön Diferansiyel Kilidi: Virajlarda maksimum tutunma sağlıyor.

 

Progresif Direksiyon Sistemi: Sürücüye daha net ve keskin bir geri bildirim sunuyor.

 

GTI Tuşu: Direksiyon üzerinde yer alan bu özel buton, tek bir dokunuşla motor tepkilerini, direksiyon sertliğini ve süspansiyon ayarlarını anında maksimum sportif moda (GTI moduna) geçiriyor.

 

424 KM menzil ve rekor sürede hızlı şarj

Performans kadar verimliliğe de odaklanan modelde, 52 kWsa net kapasiteli NMC batarya paketi görev yapıyor. WLTP normlarına göre tek bir şarjla 424 kilometreye kadar menzil sunan ID. Polo GTI, uzun yolculukları da dert olmaktan çıkarıyor.

 

105 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %10’dan %80 doluluğa sadece 24 dakikada ulaşıyor. Volkswagen mühendisleri, geliştirdikleri stabil şarj eğrisi sayesinde yüksek şarj hızının uzun süre boyunca korunabildiğinin altını çiziyor.

Tasarımda retro esintiler ve dijital nostalji

ID. Polo GTI, dış tasarımında ikonik GTI kimliğini korumayı başarıyor. Ön bölümde imza niteliğindeki kırmızı GTI çizgisi, aydınlatmalı logo, IQ.LIGHT Matrix LED farlar ve agresif petek tasarımlı tampon dikkat çekiyor.

 

İç mekanda ise kırmızı dikiş detayları ve GTI logolu spor direksiyon ilk bakışta göze çarpan unsurlar arasında. Ancak kabindeki en büyük sürpriz "Retro Gösterge Modu" oluyor. Dijital ekranlar, sürücünün isteğine bağlı olarak ilk nesil efsanevi Golf GTI’ın analog kadran tasarımına bürünebiliyor.

 

Benzinli kardeşinden daha geniş

Elektrikli mimarinin getirdiği kompakt yerleşim avantajı, iç mekandaki yaşam alanını eski benzinli Polo GTI modeline göre çok daha geniş bir seviyeye taşımış.

 

Bagaj Hacmi: Normal kullanımda 441 litre olan geniş hacim, arka koltuklar yatırıldığında 1240 litreye kadar çıkıyor.

Premium Detaylar: Yeni modelde ayrıca panoramik cam tavan, yüksek kaliteli Harman Kardon ses sistemi ve uzun yolculuklar için masaj fonksiyonlu koltuklar opsiyonel olarak sunulacak.

 

Fiyatı ne kadar olacak?

Volkswagen’in GTI ruhunu elektrik çağına taşıma stratejisinin ilk güçlü temsilcisi olan ID. Polo GTI'ın, Almanya’da yaklaşık 39 bin euro seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

 Modelin, hem emisyonsuz sürüş isteyen hem de performans genlerinden ödün vermek istemeyen otomobil tutkunlarının yeni gözdesi olması öngörülüyor.
