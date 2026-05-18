226 beygirlik yeni Volkswagen ID. Polo GTI tanıtıldı... Tasarımda retro esintiler...

Bu yüksek güç verileri sayesinde kompakt elektrikli, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,8 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise batarya verimliliği ve güvenlik gerekçeleriyle 175 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Tek tuşla yarış modu: GTI butonu

Sürüş dinamikleriyle de iddialı olan ID. Polo GTI, safkan bir sürüş keyfi sunmak için özel donanımlarla donatıldı:

Adaptif DCC Spor Süspansiyon: Yol koşullarına göre kendini anlık olarak optimize ediyor.

Elektronik Ön Diferansiyel Kilidi: Virajlarda maksimum tutunma sağlıyor.