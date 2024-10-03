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Bank of America'da bazı hesaplara erişim sorunu yaşandı

Bankadan yapılan açıklamada, bazı müşterilerin çarşamba günü hesaplarına ve bakiye bilgilerine erişimle ilgili sorun yaşadığı aktarıldı. Sorunun sebebinin belirtilmediği açıklamada, "Bu sorunlar ele alınıyor ve büyük ölçüde çözüldü. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

03 Ekim 2024 | 07:58
Son Güncellenme: 03 Ekim 2024 | 08:30
Bank of America'da bazı hesaplara erişim sorunu yaşandı

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başlamıştı. Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetmişti.

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Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
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