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Bekarlığa veda partilerinden bıkan kentte yeni karar

Çekya'nın başkenti Prag, acente tarafından organize edilen tur gruplarının gece geç saatlere kadar süren bar gezilerini yasaklamaya hazırlanıyor.

17 Ekim 2024 | 14:22
Bekarlığa veda partilerinden bıkan kentte yeni karar

Çekya'nın başkenti yeni bir karar alma yolunda... Prag Belediye Başkan Yardımcısı Jiri Pospisil, şehre kısa süreliğine sarhoş olmak için gelen turistleri değil daha kültürlü, daha zengin turistleri tercih ettiklerini söylüyor. CNN'in haberine göre Prag, son 20 yılda ucuz havayollarının da etkisiyle özellikle İngiltere'den bekarlığa veda partileri için gelen turistlerin arttığı bir destinasyon oldu. Habere göre yeni karar, UNESCO tarafından koruma altına alınan Eski Şehir Meydanı, Prag Kalesi ve Karl Köprüsü'ne ev sahipliği yapan şehrin tarihi bölgesi Prag 1'de yaşayanların şikayetleri üzerine geliyor.

CNN Travel'ın haberine göre özellikle bekarlığa veda partisi için gelen turist kafilelerinin yerel saatle 22:00 ile 06:00 arasında bar gezmeleri yasaklanacak. Uygulama Kasım ayı başında yürürlüğe girebilir. Kararın aşırı gürültü ve yerel halkı rahatsız edici davranışlar nedeniyle alındığı belirtiliyor.

'KİMSENİN BARA GİTMESİ YASAKLANMAYACAK'

Habere göre yasak kararı sadece acente tarafından organize edilen grup turlarını etkiliyor. Bireysel grupların kendi bar gezilerini düzenlemelerini ise bu karardan etkilenmeyecek. Çek Otel ve Restoranlar Birliği Başkanı Vaclav Starek "Kimse bir bara gitmekten men edilmeyecek" dedi. CNN'in haberine göre yurt dışındaki İngilizler için "bekarlığa veda" partileri düzenleyen İngiltere merkezli iki tur acentesi olan StagWeb.co.uk ve GoHen.com'un Prag uzmanı Simon Old ise yasağın "bekarlığa veda partilerini Prag'a gitmekten hiçbir şekilde alıkoymayacağını" öne sürdü.

 

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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
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GERİ
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