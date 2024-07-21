ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki başkanlık münazarında gösterdiği kötü performansın ardından Kasım ayındaki seçimde eski Başkan Donald Trump'ı yenebileceğine dair parti üyelerini ikna edemedi. Biden, demokratlardan gelen çekilmesine yönelik çağrıların artması üzerine bugün kararını açıkladı. Biden, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

MEKTUPLA DUYURDU

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı. Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

BIDEN'IN ADAYI KAMALA HARRIS

Başkan Joe Biden adaylık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekledi. Paylaşımında “Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunmak istiyorum. Demokratlar bir araya gelme ve Trump'ı yenme zamanı. Hadi bunu yapalım" dedi.

Biden, 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu söyledi.

HARRIS MUHTEMEL ADAY

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

TARTIŞMA BİTMEYEBİLİR

Biden'ın yarıştan çekilmesi 81 yaşındaki başkanın fiziki yeterlilik ve zihinsel yetenekleri hakkında haftalarca süren tartışmaların ardından geldi. CNN'e göre Donald Trump'a karşı etkili bir kampanya yürütme ve ülkeyi dört yıl daha yönetme becerisi konusunda da pek çok şüphe vardı. Biden'ın kararının, görev süresinin geri kalanında başkanlık görevlerini yerine getirme kabiliyeti konusunda da soru işaretleri yaratabileceği belirtiliyor.

TRUMP'TAN İLK YORUM

Joe Biden'ın yarıştan çekildiğini açıklamasından dakikalar sonra Donald Trump'tan ilk yorum geldi. Trump, CNN'e yaptığı açıklamada Biden'ı “ülke tarihindeki açık ara en kötü başkan” olarak tanımladı. Demokratların adayının kim olacağı belli olmasa da Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yenmenin Biden'ı yenmekten daha kolay olacağını düşündüğünü söyledi.