ARA
Bist 100
11156,2
0,15%
Bist 100
Dolar/TL
33,0249
-0,1669%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9502
-0,5493%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
-0,1193%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2549,08
-1,99%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Biden resmen çekildi, desteklediği adayı duyurdu... Trump'tan ilk yorum

Biden resmen çekildi, desteklediği adayı duyurdu... Trump'tan ilk yorum

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, Kamal Harras'in adaylığını destekleyeceğini de duyurdu. Biden'ın kararının ardından Donald Trump'tan ilk yorum geldi

21 Temmuz 2024 | 21:11
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2024 | 21:50
Biden resmen çekildi, desteklediği adayı duyurdu... Trump'tan ilk yorum

ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki başkanlık münazarında gösterdiği kötü performansın ardından Kasım ayındaki seçimde eski Başkan Donald Trump'ı yenebileceğine dair parti üyelerini ikna edemedi. Biden, demokratlardan gelen çekilmesine yönelik çağrıların artması üzerine bugün kararını açıkladı. Biden, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

MEKTUPLA DUYURDU

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı. Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

BIDEN'IN ADAYI KAMALA HARRIS

Başkan Joe Biden adaylık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekledi. Paylaşımında “Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunmak istiyorum. Demokratlar bir araya gelme ve Trump'ı yenme zamanı. Hadi bunu yapalım" dedi. 
Biden, 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu söyledi.

HARRIS MUHTEMEL ADAY

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

TARTIŞMA BİTMEYEBİLİR

Biden'ın yarıştan çekilmesi 81 yaşındaki başkanın fiziki yeterlilik ve zihinsel yetenekleri hakkında haftalarca süren tartışmaların ardından geldi. CNN'e göre Donald Trump'a karşı etkili bir kampanya yürütme ve ülkeyi dört yıl daha yönetme becerisi konusunda da pek çok şüphe vardı. Biden'ın kararının, görev süresinin geri kalanında başkanlık görevlerini yerine getirme kabiliyeti konusunda da soru işaretleri yaratabileceği belirtiliyor.

TRUMP'TAN İLK YORUM

Joe Biden'ın yarıştan çekildiğini açıklamasından dakikalar sonra Donald Trump'tan ilk yorum geldi. Trump, CNN'e yaptığı açıklamada Biden'ı “ülke tarihindeki açık ara en kötü başkan” olarak tanımladı. Demokratların adayının kim olacağı belli olmasa da Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yenmenin Biden'ı yenmekten daha kolay olacağını düşündüğünü söyledi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2549,08 -1,99%
  • ALTIN ONS 2400,78 -1,82%
  • BIST 100 11156,2 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,48 0,074%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37305 0,17875%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,7 -0,4566%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0249 -0,1669%
  • EURO/DOLAR 1,0884 -0,1193%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9502 -0,5493%
  • STERLIN/DOLAR 1,2914 -0,23562%
Borsa Haberleri
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
GERİ
İLERİ
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL