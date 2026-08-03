Bilim dünyası bu icadı konuşuyor: Kuraklığa karşı beklenen çözüm bir ortaokul öğrencisinden geldi

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Roy Kim, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan çiftçiler için havadaki nemi içme ve sulama suyuna dönüştüren yenilikçi bir cihaz geliştirdi.

Whitford Ortaokulu öğrencisi Kim, tasarladığı bu projeyle ABD genelinde düzenlenen prestijli 2026 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nda ilk 10 finalist arasına girmeyi başardı.

Geliştirilen cihaz, elektrik enerjisiyle çalışan ve bir yüzeyi ısınırken diğer yüzeyi soğuyan "Peltier Modülü" teknolojisine dayanıyor. Hazneye çekilen nemli hava, ısıtma ve filtreleme işlemlerinin ardından modülün soğuk yüzeyiyle temas ettiriliyor. Aniden soğuyan havadaki su buharı hızla yoğuşarak sıvı damlacıklarına dönüşüyor. Toplanan su, bir huni ve özel vana sistemiyle doğrudan bitki köklerine yönlendiriliyor.

Cihaza akıllı sensötler entegre edildi

India Times'da yer alan habere göre; Ssistemin verimliliğini artırmak amacıyla cihaza akıllı sensörler de entegre edildi. Toprak nem sensörleri sayesinde sulama sadece ihtiyaç duyulduğunda yapılırken, ortam sıcaklığı ve nem oranını takip eden çevre sensörleri de hava akışını otomatik olarak ayarlıyor.

Prototip testlerinde 2 saatlik sürede 10 mililitre su elde eden cihaz, kilovatsaat başına 135,8 gram su üretme verimliliğine ulaştı. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkemizdeki tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 47'sinin tarımsal sulamada kullanıldığı belirtilirken, genç mucidin geliştirdiği bu yöntemin kurak bölgelerdeki tarımsal üretim için sürdürülebilir bir alternatif sunması hedefleniyor.