Elektrik faturasında büyük değişim: Hedef enerjinin yarısını güneşten üretmek

Başkan Arslan ayrıca, "Şimdi ikincisinin ihalesini yaptık. 4,8 MVA'lık bir ihale. O da 2 milyon 700 bin dolar maliyetli bir proje. İnşallah 3-4 ay içerisinde o da tamamlanmış olacak. Biz bu şekilde Yozgat Belediyesi'nin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 50-55 civarındaki kısmını üretmiş olacağız.

Bu ciddi bir kaynak tasarrufudur bizim için. Elektrikten yapmış olduğumuz bu tasarrufu da Yozgat'taki diğer projelerimizin gerçekleştirilmesi için kullanmış olacağız. Yenilenebilir enerji çok önemli. Güneş enerjisinden yeteri kadar istifade etmek çok önemli. Birincisini yaptık, ikincisi devam ediyor. İnşallah üçüncü, dördüncü üniteleri de yapmak için gayret içerisindeyiz" dedi.