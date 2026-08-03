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"Aldığımız tedbirlerle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, "Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Aldığımız tedbirlerle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

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Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."

 

 

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