Kar da dinlemiyorlar, dolu da: Bu köyde üretim 365 gün sürüyor

Seracılığın kendileri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu anlatan Hazar, "Artık gurbete gitmek istemiyorum. Köyüme döndüm, seramı kurdum.

Salatalık üretiyorum, biber de ektik. Köyümüzü kalkındırmak istiyoruz. Devlet desteğiyle üretimi daha da artırabiliriz. Köyümüz 'sera köyü' olarak anılıyor. Burada üretim olursa kimsenin gurbete gitmesine gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.