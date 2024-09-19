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Bill Gates'in kızı, komplo teorileri nedeniyle arkadaşlarının kendisini dışladığını söyledi

Bill Gates'in kızı Phoebe Gates, arkadaşlarının, babasıyla ilgili komplo teorileri (aşı) nedeniyle kendisini dışladığını söyledi. (Fotoğraf: Getty)

19 Eylül 2024 | 13:54
Son Güncellenme: 19 Eylül 2024 | 14:00
Bill Gates'in kızı, komplo teorileri nedeniyle arkadaşlarının kendisini dışladığını söyledi

Bill Gates'in kızı, milyarder iş insanı babasıyla ilgili komplo teorileri yüzünden arkadaşlarını kaybettiğini açıkladı.

Bill ve Melinda French Gates'in en küçük kızı olan 22 yaşındaki Phoebe Gates, Netflix'in Çarşamba günü yayınlanmaya başlayan yeni belgesel dizisi What's Next? The Future With Bill Gates'te bu iddiayı dile getirdi. Microsoft kurucu ortağı belgeselde kızına kendisi hakkında komplo teorilerine rastlayıp rastlamadığını sordu. Bu teorilerden biri de COVID salgınının Bill Gates'in aşıların içine mikroçipler yerleştirerek insanları takip edebilmesini sağlama planı olduğu yönündeydi. Phobe ise "Her zaman.Hatta bu aşı söylentileri yüzünden arkadaşlarım bile benimle ilişkisini kesti" dedi.
Öte yandan Bill Gates'in hesabından da belgeselle ilgili video paylaşıldı.
 

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