Bill Gates'ten 3 hayat dersi

Bill Gates ile Microsoft bünyesinde 8 yıl çalışan İnsan Kaynakları uzmanı Chris Williams, Gates'ten öğrendiği hayat derslerini Insider ile paylaştı. İşte Gates'ten 3 hayat dersi...



1 1. Cevapların peşine düşün Her konuyu derinlemesine araştıran Gates, meraklı olmanın önemine vurguda bulunuyor. Merak duygusu yaş aldıkça daha da artan Gates, hiçbir detayın gözden kaçmasına izin vermiyor.

2 2. Hataları tespit edin Hatalar, gelişmenin en büyük engelidir. Geniş kapsamlı bir işle uğraşırken bile en küçük hatayı yok saymamak büyük önem arz ediyor. Hataları görmezden gelmek yerine onları gidermek, işlerin daha verimli ilerlemesini sağlayacaktır.