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Bill Gates'ten 3 hayat dersi

Dünyanın en zengin insanlarından olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, teknoloji dünyasına katkılarının yanı sıra hayata dair sözleriyle de gündeme geliyor. İşte Gates'ten hayat dersleri...

03 Mayıs 2023 | 11:14
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Bill Gates'ten 3 hayat dersi

Bill Gates ile Microsoft bünyesinde 8 yıl çalışan İnsan Kaynakları uzmanı Chris Williams, Gates'ten öğrendiği hayat derslerini Insider ile paylaştı. İşte Gates'ten 3 hayat dersi...
 

 

 

 

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1. Cevapların peşine düşün

1. Cevapların peşine düşün

Her konuyu derinlemesine araştıran Gates, meraklı olmanın önemine vurguda bulunuyor. Merak duygusu yaş aldıkça daha da artan Gates, hiçbir detayın gözden kaçmasına izin vermiyor.
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2. Hataları tespit edin

2. Hataları tespit edin

Hatalar, gelişmenin en büyük engelidir. Geniş kapsamlı bir işle uğraşırken bile en küçük hatayı yok saymamak büyük önem arz ediyor. Hataları görmezden gelmek yerine onları gidermek, işlerin daha verimli ilerlemesini sağlayacaktır.
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3. Büyük resme odaklanın

3. Büyük resme odaklanın

Williams'a göre, Gates'in en büyük yeteneklerinden biri de karmaşanın içinden bir düzen yaratabilmesi ve bunu görebilmesi. Değişkenlerin içinden en önemli olan faktörleri ortaya çıkaran Gates, büyük resmi bir anda görmeyi ama aynı zamanda detayları da gözden kaçırmamayı öneriyor. (NTV)
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