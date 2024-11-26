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Bir dev şirket daha küçülmeye gidiyor: 11 bin kişi işsiz kalabilir

Thyssenkrupp Steel, 2030 sonuna kadar işten çıkarmalar ve bazı işleri taşeronlara devretmeler yolu ile çalışan sayısını 11 bin kişi azaltacak. Bu rakam iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ı anlamına geliyor. Şirket, sert önlemler alan son Alman sanayi devi oldu .

26 Kasım 2024 | 11:15
Bir dev şirket daha küçülmeye gidiyor: 11 bin kişi işsiz kalabilir

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp Pazartesi günü, üretimi azaltarak ve idareyi kolaylaştırarak 2030'a kadar yaklaşık 5.000 rolü azaltmayı hedeflediğini söyledi. 6.000 kişilik kadro ise taşeronlara devredilecek veya iş birimlerinin satışı yoluyla ortadan kaldırılacak.

Thyssenkrupp Steel yaptığı açıklamada, "Giderek artan bir şekilde (küresel) aşırı kapasite ve bunun sonucunda özellikle Asya'dan gelen ucuz ithalattaki artış, rekabet gücü üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Ek olarak, Thyssenkrupp Steel'in kendi üretkenliğini ve işletme verimliliğini iyileştirmek ve rekabetçi bir maliyet seviyesine ulaşmak için acil önlemlere ihtiyaç duyuluyor" dedi. Thyssenkrupp Steel Europe, 27 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yeni stratejinin, üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de kapsadığı kaydedildi.

CNN'e göre bu karar, Çinli rakiplerle rekabet, yüksek işçilik maliyetleri ve vergiler gibi dezavantajlar ve Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enerji maliyetleriyle karşı karşıya olan Alman ekonomisine gelen son darbe. Yine CNN'in haberine göre Almanya'nın en büyük çelik üreticisi Thyssenkrupp, ülkenin en büyük üreticisi Volkswagen ile birlikte maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için revizyona gidiyor. Thyssenkrupp ve Volkswagen'deki sıkıntılar, ise Almanya'da özel sektördeki genel koşulların kötüleştiğini yansıtıyor.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket
Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
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İLERİ
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