Bir dev şirket daha küçülmeye gidiyor: 11 bin kişi işsiz kalabilir

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp Pazartesi günü, üretimi azaltarak ve idareyi kolaylaştırarak 2030'a kadar yaklaşık 5.000 rolü azaltmayı hedeflediğini söyledi. 6.000 kişilik kadro ise taşeronlara devredilecek veya iş birimlerinin satışı yoluyla ortadan kaldırılacak.

Thyssenkrupp Steel yaptığı açıklamada, "Giderek artan bir şekilde (küresel) aşırı kapasite ve bunun sonucunda özellikle Asya'dan gelen ucuz ithalattaki artış, rekabet gücü üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Ek olarak, Thyssenkrupp Steel'in kendi üretkenliğini ve işletme verimliliğini iyileştirmek ve rekabetçi bir maliyet seviyesine ulaşmak için acil önlemlere ihtiyaç duyuluyor" dedi. Thyssenkrupp Steel Europe, 27 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yeni stratejinin, üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de kapsadığı kaydedildi.

CNN'e göre bu karar, Çinli rakiplerle rekabet, yüksek işçilik maliyetleri ve vergiler gibi dezavantajlar ve Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enerji maliyetleriyle karşı karşıya olan Alman ekonomisine gelen son darbe. Yine CNN'in haberine göre Almanya'nın en büyük çelik üreticisi Thyssenkrupp, ülkenin en büyük üreticisi Volkswagen ile birlikte maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için revizyona gidiyor. Thyssenkrupp ve Volkswagen'deki sıkıntılar, ise Almanya'da özel sektördeki genel koşulların kötüleştiğini yansıtıyor.