Bir zamanların fenomen şarkısı Baby Shark çalıntı mı? Dava sonuçlandı

Mahkeme, Wright lehine karar veren alt mahkemelerin kararlarını onayladı. Wright, 2011’de bir çocuk halk şarkısına dayanarak kendi versiyonunu kaydetmişti. Pinkfong ise 2016’da şarkının kendi versiyonunu yayımladı ve bunun halk şarkısının bir düzenlemesi olduğunu, şarkının kamu malı kapsamında olduğunu savundu.

BBC'nin haberine göre mahkeme, Wright’ın versiyonunun orijinal halk şarkısından yeterince farklılaşmadığını ve ayrı bir eser olarak telif hakkı korumasına tabi olmadığını belirtti.

Pinkfong’un Baby Shark versiyonu, YouTube’da çocukların dans edebileceği el hareketleriyle yayınlandıktan sonra hızla viral oldu. Şarkı, Kasım 2020’de yedi milyar izlenmeyle YouTube’un en çok izlenen videosu olurken, bir yıl sonra 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu.

Baby Shark şarkısının kökeni 1970’lerde ABD’ye dayanıyor. Wright, 2011’de şarkının temizlenmiş bir versiyonunu oluşturmuştu ve YouTube’da “Baby Shark Song (non-dismemberment version)” başlığıyla yayınlamıştı.

Wright, şarkının kamu malı olduğunu düşündüğü için Pinkfong’un kullanmasına başta itiraz etmemişti, ancak şirketin Güney Kore’deki muhalefet partisi tarafından yapılan bir kampanya sırasında hukuki tehditlerde bulunması üzerine telif hakkı davası açma fikri doğmuştu.

Pinkfong’un uyarlaması, dünya çapında popülerlik kazandı; Blackpink ve Josh Groban gibi sanatçılar şarkıyı performanslarına dahil etti, 100’den fazla dile çevrildi ve filme uyarlandı. Pinkfong, şarkının bir sonraki nesil için K-Pop olarak görüldüğünü açıkladı.