Dünyanın en popüler kritp para birimi Bitcoin, Elon Musk’ın tweetleriyle yeni bir rekora imza attı.

ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla’nın Twitter’daki 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımını savundu ve kripto para birimini nakit paranın daha az aptalca bir versiyonu olarak nitelendirdi.

“Yatırımcı değil, mühendisim”

Musk, tweetinde “Tesla’nın eylemi doğrudan benim fikrimi yansıtmıyor. Nakitten biraz daha az aptalca olan Bitcoin’e sahip olmak, bir S&P500 şirketi için yeterince maceracıdır.” ifadelerini kullandı.

Musk açıklamasının devamında ise “Açık olmak gerekirse, ben yatırımcı değilim, mühendisim. Tesla dışında halka açık bir hissem bile yok. Ancak, itibari paranın negatif reel faiz verdiği dönemde, yalnızca bir aptal başka alternatif aramaz. Bitcoin neredeyse fiat parası kadar saçmadır. Burada anahtar kelime ‘neredeyse’dir.” dedi.

Musk’ın açıklamalarıyla yükselişini hızlandırarak 55 bin seviyesini aşarak yeni rekora imza attı.