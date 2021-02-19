Microsoft kurucusu Bill Gates, 2018 yılında sert eleştirilerde bulunduğu kripto paralara ilişkin görüşünü değiştirdi. Bitcoin almadığını ancak kripto paraya da karşı olmadığını belirten Gates, fiyat öngörüsü yapmanın ise bir yolu olmadığını kaydetti.

ABD’li ünlü iş insanı Bill Gates CNBC televizyonunda katıldığı canlı yayında Bitcoin’le ilgili daha ılımlı konuştu. Bitcoin satın almadığını belirten Gates “Bitcoin’e karşı da değilim. Bu konuda tarafsızım. Parayı daha dijital bir hale getirmek ve transfer ücretlerini düşürmek Gates Vakfı’nın gelişmekte olan ülkelerde yaptığı bir şey” ifadelerini kullandı.

Bitcoin fiyatlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Gates “Bitcoin o anki çılgınlığa veya görüşlere göre yükselip düşebiliyor ve bunun nasıl gelişeceğini tahmin etmemin bir yolu yok” dedi.

Gates, Gate The Wall Street Journal’de yayımlanan açıklamasında ise, “Kripto paraların çalışma şekli bazı suçların işlenmesine yardımcı oluyor. Bunun olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖLÜMLERE SEBEP OLUYOR’ DEMİŞTİ

Bill Gates, daha önceki açıklamalarında ,”İnsanlar kripto paraları kullanarak uyuşturucular satın alıyor. Bu açıdan bakıldığında, kripto paralar doğrudan ölümlere sebep olan nadir teknolojilerden birisi” eleştirisinde bulunmuş, gelişmekte olan ülkeler dışında birçok kişinin “vergiden kaçınma veya yasa dışı faaliyet” için dijital para birimlerini kullandığını ima etmişti.