Twitter CEO’su Jack Dorsey’in sahibi olduğu ödeme şirketi Square, 170 milyon dolar tutarında 3 bin 318 adet Bitcoin aldı.

Square’den yapılan açıklamada, “Square şirketinin rezervlerinin yüzde 5’i Bitcoin’de duruyor” denildi ve Bitcoin’in bireylerin geleceklerini güvence altına almanın bir yolu olduğunu vurguladı.

Bitcoin’lerin toplam maliyeti ise 170 milyon dolar civarında olduğu da belirtildi.​

Geçen yılın ekim ayında bitcoin fiyatları 10 bin dolar civarındayken Square, 50 milyon dolar değerinde Bitcoin satın almıştı.

Tesla’da 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmıştı

Geçtiğimiz haftalarda da Tesla, ABD borsalarında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. Bu gelişmeyle beraber, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter paylaşımlarının da etkisiyle en büyük kripto para konumundaki Bitcoin, 58 bin dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırmıştı.

Geçtiğimiz gün sert satış dalgasında 45 bin dolar seviyesine kadar düşen Bitcoin, yeniden 50 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi.