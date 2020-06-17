Çin’in başkenti Pekin’de tekrar artan koronavirüs vakaları sonrasında Çin, Kanada ve diğer ülkelerden gelen ithal somonlardaki ‘parazitlerin’ araştırılmasını istedi. Virüsün açık pazardaki ithal somonların kesildiği tahtalarda tespit edildiği iddia ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Programı Direktörü Mike Ryan, virüsün kaynağıyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamının şu aşamada varsayımdan ibaret olduğunu söyledi.

Kanada, Çin’e 2018 yılında 1,17 milyar Kanada doları (863 milyon Amerikan doları) deniz ürünü ihracatı yaptı. Bunun 60 milyon Kanada doları ise somon. Ayrıca bu dönemde Kanada’dan yapılan ıstakoz sevkiyatının da durdurulduğuna dair haberler çıktı. Istakoz da Kanada’nın Çin’e en fazla büyüyen ihracat ürünlerinden biri. 2018’de 300 milyon Kanada doları civarında olan ihracat, geçen yıl yüzde 44 arttı.

ÇİN SOMON İTHALATINI DURDURDU

Çin Dışişleri Bakanlığı, somon ithalatını durdurduğunu açıklarken, Kanada’dan da somon ürünlerinde tespit edilen ‘parazitlerin’ araştırılmasını istedi. Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pekin’in Kanada’nın odun ihracatlarında bulunan böceklerin de araştırılmasını istediğini belirtti. Zhao Lijian’ın, bazı Çin liman yetkililerinin Kanada’dan gelen teslimatlarda Çin’in karantina kurallarına aykırı zararlıların tespit edildiğini de söylediği haberlerde yer alıyor.