Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Kayabaşı'nda projeye ilişkin düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un dört bir yanındaki vatandaşlara selamlarını gönderdi. Sosyal medya platformlarından ve radyo kanallarından kendisini takip edenlere de en kalbi muhabbetlerini ileten Erdoğan, katılımcıların karşısına her zaman olduğu gibi yeni projeler ve yatırımlarla çıkmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu ifade etti.

Erdoğan, heyecanıyla, ümidiyle ve enerjisiyle salonu dolduran katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek, salondaki dayanışma tablosuyla yine herkese çok güçlü bir mesaj verdiklerini söyledi.

Allah'tan birlik ile beraberliklerini ve muhabbetlerini daim eylemesini temenni eden Erdoğan, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdikleri "Yüzyılın Konut Projesi"nin tanıtımı için bir arada olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni umutlarla, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz.' diyorum. Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev sahibi Türkiye' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Başakşehir'in siyasi hayatında çok özel bir konumu olduğunu, İstanbul'da ilk toplu konut uygulamasını da yine burada başlattıklarını, temellerini burada attığını aktardı.

"Bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacak"

Bu uygulamanın başarılı olduğunu, şöhretinin kısa sürede İstanbul sınırlarını aşarak tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldiğini dile getiren Erdoğan, "İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüzyılı geride bırakacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakın, iş başına geldiğimizde dedik ki 'Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Görevimiz devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır.' Çok şükür, o günden bu yana 23 yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük."

"Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz"

Erdoğan, "Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.

500 bin konutun Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik.

Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık." dedi.

Erdoğan, "Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. İnşa edeceğimiz konutlar 2 artı 1 ve 1 artı 1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariyea ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Emeklilerimizi unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak." dedi.

Erdoğan, "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbulumuzda uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz, ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz." dedi.