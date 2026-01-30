Dünyanın en iyi ıspanaklı yemekleri açıklandı: Türkiye’den 4 lezzet listede

Dünyaca bilinen lezzetleri mercek altına alan Taste Atlas, ıspanakla hazırlanan en iyi 96 yemeği sıraladığı yeni listesini yayımladı. Türkiye mutfağından dört yemek de bu listede kendine yer buldu.

İki Türk yemeği listenin ilk 10’unda yer aldı. Boşnak böreği 19. sırada kendine yer bulurken, tepsi böreği ise 21. sıraya yerleşti. Peki, ilk 10’da hangi lezzetler öne çıktı? İşte dünyanın en iyi 10 ıspanaklı yemeği…