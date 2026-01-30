ARA
Dünyanın en iyi ıspanaklı yemekleri açıklandı: Türkiye’den 4 lezzet listede

Dijital gastronomi platformu Taste Atlas, ıspanakla hazırlanan dünyanın en iyi 96 yemeğini sıraladığı listesini yayımladı. Seçkide Türkiye’den dört lezzet de yer aldı.


Dünyaca bilinen lezzetleri mercek altına alan Taste Atlas, ıspanakla hazırlanan en iyi 96 yemeği sıraladığı yeni listesini yayımladı. Türkiye mutfağından dört yemek de bu listede kendine yer buldu.

İki Türk yemeği listenin ilk 10’unda yer aldı. Boşnak böreği 19. sırada kendine yer bulurken, tepsi böreği ise 21. sıraya yerleşti. Peki, ilk 10’da hangi lezzetler öne çıktı? İşte dünyanın en iyi 10 ıspanaklı yemeği…

1 1- Lasagne alla Bolognese

1- Lasagne alla Bolognese

İtalyan mutfağına özgü Bolonya usulü lazanya listenin zirvesinde yer aldı.

2 2- Saag Paneer

2- Saag Paneer

Hindistan'ın ünlü yemeklerinden Saag Paneer (ıspanaklı peynir yemeği) listenin ikinci sırasında.

3 3- Zelnik

3- Zelnik

Kuzey Makedonya yemeği Zelnik (lahanalı Banitsa böreği) listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

4 4- Erbazzone Reggiano

4- Erbazzone Reggiano

İtalya'ya özgü Erbazzone Reggiano (otlu İtalyan turtası) dördüncü sırada kendine yer buldu.

5 5- Fatayer

5- Fatayer

Lübnan mutfağına özgü fatayer (iç dolgulu börek) listenin beşinci sırasında bulunuyor.

6 6- Ispanaklı yumurta

6- Ispanaklı yumurta

Türk mutfağının lezzetlerinden ıspanaklı yumurta altıncı sırada yer aldı.

7 7- Zeljanica

7- Zeljanica

Bosna-Hersek mutfağına özgür bir yemek olan zeljanica (ıspanaklı Balkan böreği) yedinci sırada.

8 8- Kol böreği

8- Kol böreği

Türk mutfağına ait kol böreği listenin sekizinci sırasında yer aldı.

9 9- Muthia

9- Muthia

Hindistan'a özgü muthia (sebzeli baharatlı hamur köftesi) listenin dokuzuncu sırasında kendine yer buldu.

10 10- Spanakopita

10- Spanakopita

Yunanistan'a özgü spanakopita (Yunan usulü ıspanaklı börek) listenin 10. sırasında bulunuyor.
0
