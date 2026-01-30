Dünyanın en iyi ıspanaklı yemekleri açıklandı: Türkiye’den 4 lezzet listede

Dünyaca bilinen lezzetleri mercek altına alan Taste Atlas, ıspanakla hazırlanan en iyi 96 yemeği sıraladığı yeni listesini yayımladı. Türkiye mutfağından dört yemek de bu listede kendine yer buldu.
İki Türk yemeği listenin ilk 10’unda yer aldı. Boşnak böreği 19. sırada kendine yer bulurken, tepsi böreği ise 21. sıraya yerleşti. Peki, ilk 10’da hangi lezzetler öne çıktı? İşte dünyanın en iyi 10 ıspanaklı yemeği…
1 1- Lasagne alla Bolognese
İtalyan mutfağına özgü Bolonya usulü lazanya listenin zirvesinde yer aldı.
2 2- Saag Paneer
Hindistan'ın ünlü yemeklerinden Saag Paneer (ıspanaklı peynir yemeği) listenin ikinci sırasında.
3 3- Zelnik
Kuzey Makedonya yemeği Zelnik (lahanalı Banitsa böreği) listenin üçüncü sırasında yer alıyor.
4 4- Erbazzone Reggiano
İtalya'ya özgü Erbazzone Reggiano (otlu İtalyan turtası) dördüncü sırada kendine yer buldu.
7 7- Zeljanica
Bosna-Hersek mutfağına özgür bir yemek olan zeljanica (ıspanaklı Balkan böreği) yedinci sırada.
9 9- Muthia
Hindistan'a özgü muthia (sebzeli baharatlı hamur köftesi) listenin dokuzuncu sırasında kendine yer buldu.