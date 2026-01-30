Ege Yapı yurt dışıyla büyümesini hızlandıracak

Geliştirme, müteahhitlik, turizm ve enerji alanlarında yatırımlarıyla dikkat çeken Ege Yapı, 20’nci yılını kutluyor.

Bugüne kadar 8 binin üzerinde konutu teslim eden şirket, önümüzdeki 20 yılda iç piyasada derinleşmeye devam ederken yurt dışında büyümesini hızlandıracak. Halihazırda devam eden ve yeni başlayan projelerin yatırım değerinin 500 milyon dolar olduğunu söyleyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Türkiye’de de yatırımların yüzde 60’ının İstanbul’da, yüzde 40’ının İzmir’de olduğunu kaydetti.

Kabadayı, “Bu yıl Beyoğlu, Göktürk, Şile ve Bahçeşehir’de dört yeni projeye başladık. Geçtiğimiz yıl Modernyaka projesinin teslimlerine başlamıştık. Bu yıl ayrıca İstanbul’da Ormanyaka ve Urla’da Kekliktepe projelerimiz teslim edilecek. Her yıl olduğu gibi 2026 yılı da bir taraftan teslim bir taraftan da yeni projelere başlangıç yılı bizim için. Kentsel dönüşüm tarafında da Beşiktaş, Kağıthane ve Ataşehir bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ataşehir’de artık son aşamaya geldik, kısa zamanda projemize başlamayı planlıyoruz. Yeni fırsatlar olarak Türkiye’de sahil kesiminde ve Ankara’da fırsatları araştırıyoruz” dedi.

YURT DIŞI YATIRIMLARI

20 yılda oluşturdukları bilgi birikimini Türkiye’den globale, gayrimenkul geliştiricisi ve müteahhit olarak ihraç etmeye başladıklarını söyleyen İnanç Kabadaşı, yurtdışı işleri ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Yunanistan ‘daki Halkidiki projesi bu adımlardan ilki. Yaklaşık 85 milyon Euro değerinde 178 villa inşaa ediyoruz. İkincisi destinasyonumuz Dubai olacak. 100 milyon dolar civarında bir yatırım yapıyoruz. İngiltere ve ABD’de yatırımımız oldu. Amacımız Ege Yapı’yı konut ihtisas firması haline getirmek.” dedi ve ekledi: “Türk geliştiriciler ve müteahhitler olarak malzeme ve işçilik kalitesi, zamanında teslim ve rekabetçi bütçe ile globalde fark yaratıyoruz. Dubai’de Türkiye’de üretilen inşaat malzemeleri yüksek kabul görüyor.”

KONUT PAHALI DEĞİL

Türkiye’de konutun pahalı olduğu görüşüne katılmadığını kaydeden Kabadayı, “Asıl sorun erişilebilirlikte. Kredileri ve regülasyonları kolaylaştırmak lazım. 2025’te 1,68 milyon konut satıldı. Bu adedin sadece yüzde 15’i konut kredisi ile satıldı. Bu oran 6-7 yıl önce yüzde 40 seviyelerindeydi. Ayrıca konut kredisi yüzde 80’e kadar kullanılabiliyordu” diyor. Yatırımcının altından, KKM’den, mevduattan sağladığını getirilerini konuta yönlendirdiğini son TÜİK rakamlarından da gördüklerini anlatan İnanç Kabadayı, “Bu fırsat regülasyonlara bağlı olarak 6 ay daha sürer ama akabinde kredi tarafındaki canlanma ile market tekrar yükselişe geçecektir. Türkiye’de ev alanların yarısı yatırım yarısı oturum amaçlı talepten oluşuyordu. Yüksek faiz ortamında yatırım amaçlı alımlar yüzde 20’lere kadar geriledi. Faizlerdeki düşüş ivmesi ile bu oranın tekrar yukarı çıkacağını düşünüyorum” diyor.

“KISA VE UZUN VADELİ KİRALAMA HİZMETİNDE BÜYÜYECEĞİZ”

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş

“Ege Yapı, çokça otel inşa ediyor. Bu tecrübeyi işletmeye neden aktarmayalım, dedik. The Superior Living (TSL) markasını oluşturduk. Yaklaşık üç yıldır iki lokasyonda binalarımızı işletiyoruz. Batışehir’de 174 bağımsız bölümden, Kağıthane’de 133 bağımsız bölümden oluşan binalar TSL portföyünde. İzmir’de ise 48 bağımsız bölümden oluşacak üçüncü lokasyonumuzda portföye kısa zamanda eklenecek. Otel hizmetlerini barındıran rezidanslarımız tamamen döşenmiş mobilya ve donanımlı olarak kısa veya uzun dönem kiralanıyor. Kiralama bedeline aidat, internet, elektrik, su, bakım masrafları, vb gibi tüm dolaylı masraflar dahil. Kısa vadede Dubai’den başlayarak yurtdışına da markamızı taşımayı planlıyoruz.”

3-4 Şubat’ta Londra’da Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin ev sahipliğini yapacağı Global Gayrimenkul Zirvesi düzenlenecek. Dünyanın birçok ülkesinden konuşmacının davetli olduğu zirvede Türkiye’den de Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı konuşmacı olacak.