Capital ve Ekonomist'e 3 ödül birden

Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, sürdürülebilir üretim, çevresel farkındalık ve yeşil dönüşüm konularını gündemde tutan gazetecilere plaket takdim edildi.

Bu kapsamda Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı ve Ekonomist Dergisi Editörü Sibel Atik ödüle layık görüldü. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in takdim ettiği ödülleri Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı teslim aldı.





Sektörün önde gelen temsilcileri ile basın mensuplarının bir araya gelerek mobilya endüstrisinin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunduğu gecede MOSFED, sektörde sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunan medya temsilcilerini onurlandırırken aynı zamanda IIFF 2026’nın yalnızca bir ticaret platformu değil, sektörün geleceğine yön veren fikirlerin paylaşıldığı önemli bir buluşma noktası olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.