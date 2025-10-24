Dünyanın konuştuğu 38 yaşındaki gizemli adam

İngiltere ve ABD, dünyanın dört bir yanındaki insanları dolandırmak için insan ticareti yapan işçileri kullandığından şüphelenilen, büyük çaplı çevrimiçi dolandırıcılık operasyonları yürütmekle suçlanan Güneydoğu Asya merkezli çok uluslu bir ağa yaptırım uyguladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 38 yaşındaki Chen Zi'yi, Kamboçya'da dünyanın dört bir yanındaki mağdurlardan milyarlarca dolar değerinde kripto para çalan dolandırıcılık tesisleri işletmekle suçluyor. Bakanlık onunla bağlantılı olduğunu iddia ettiği yaklaşık 14 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el koydu; bunun şimdiye kadarki en büyük kripto para ele geçirmesi olduğu belirtiliyor.

Kendisinin sahibi olduğu Kamboçyalı Prince Group ise onu “saygın bir girişimci ve hayırsever” olarak tanımlıyor. BBC ve Guardian'daki haberlere göre Chen Zi ile ilgili akıllara durgunluk veren suç imparatorluğu iddiaları var. Soruşturmalar, onun gizemli bir suç ağının beyni olduğunu söylüyor.

İddialara göre grup:

-Sextortion (cinsel şantaj ve reşit olmayanlarla dolandırıcılık),

-Köleleştirilmiş işçilerle yürütülen çevrimiçi dolandırıcılıklar,

-Kara para aklama, yasa dışı kumar ve yolsuzluk faaliyetleriyle milyarlar kazandı.

-Bu tesislerde çalışan birçok kişinin kaçmaya çalışırken dövüldüğü bildiriliyor.

Dondurulan varlıklar arasında şunların olduğu düşünülüyor:

Londra’nın en pahalı caddelerinden Avenue Road üzerinde 12 milyon sterlinlik bir malikane,

Finans bölgesi Fenchurch Street’te 95 milyon sterlinlik bir ofis binası,

Merkezi Londra’da birkaç lüks daire.

Ortadan kayboldu

Yaptırımlar açıklandığından beri Chen Zhi ortadan kayboldu. Bir zamanlar Kamboçya’nın en etkili iş insanı olarak görülen bu gizemli milyarder, şimdi küresel ölçekte dolandırıcılık, insan ticareti ve kara para aklama ile suçlanıyor.

Dolandırıcılık orduları

The Guardian, haberinde dolandırıcılık sektörünün devasa boyutlarda olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler’in 2023 tahminlerine göre, yalnızca Kamboçya’da yaklaşık 100.000 kişi, Myanmar’da en az 120.000 kişi ve Tayland, Laos ile Filipinler’de on binlerce kişi çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlanıyor.

Bu kadar çok Güneydoğu Asya ülkesinde faaliyet gösteren bu sektör nedeniyle bazı uzmanlar, mevcut tutuklamaların yeni boşluklar yaratarak başka ulusötesi grupların devreye girmesine yol açabileceği endişesini taşıyor.

FBI Direktörü Kash Patel, eylemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "FBI ve ortakları bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birini gerçekleştirdi" dedi.

Yaptırımlar ne işe yarayacak?

Kamboçya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Agence France-Presse'ye yaptığı açıklamada, hükümetin Chen'e karşı açılan davada diğer ülkelerle işbirliği yapacağını söyledi.

Touch Sokhak, "Yasayı ihlal eden kişileri korumuyoruz," dedi. "Ancak bu, Prince Group veya Chen Zhi'yi ABD veya İngiltere'nin iddia ettiği gibi suç işlemekle suçladığımız anlamına gelmiyor."

Sektörün Güneydoğu Asya'daki birçok ülkede yaygın olması nedeniyle, bazı kişiler herhangi bir tutuklamanın diğer ulus ötesi grupların da bu alana girmesi için bir boşluk yaratacağından endişe ediyor.

Prens Grubu nedir ve Chen Zhi kimdir?



ABD Adalet Bakanlığı'na göre , "Vincent" olarak da bilinen 38 yaşındaki Chen Zhi, Kamboçya merkezli çok uluslu bir şirket olan Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanıdır. Şirketin internet sitesinde, şirketin "gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri"ne odaklandığı belirtiliyor.

ABD yetkilileri, 14 Ekim'de, halen firarda olan Chen'in, Prince Group'un Kamboçya genelindeki zorla çalıştırma dolandırıcılığı tesislerinin operasyonunu yönettiği için elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosuyla suçlandığını açıkladı.

Chen'in hızla zenginleşmesi, ona Kamboçya başbakanına danışmanlık rolleri de dahil olmak üzere önemli bir siyasi nüfuz kazandırdı. 1987 yılında Çin'de doğan Chen'in, Kıbrıs ve Vanuatu'da vatandaşlık satın aldığı ve aynı zamanda Kamboçya vatandaşı olduğu düşünülüyor.