Elon Musk F35'leri eleştirdi: Bunun yerine önerisi

Musk, hafta sonu sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada savaş uçağı programını eleştirdi ve bunun güncelliğini yitirdiğini savundu. Musk, Çin'in senkronize insansız hava araçlarının hareket halinde görüntülendiği bir videoyu paylaşarak, "Bu arada bazı aptallar hâlâ F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyor" ifadelerini kullandı.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Newsweek'in haberine göre Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 Lightning II ABD Savunma Bakanlığı'nın en pahalı ve iddialı silah programı. Habere göre program, ülkede artan maliyetler ve gecikmeler nedeniyle sert eleştirilere de maruz kalıyor. ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi, programın ömür boyu maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor ve bu da onu tarihteki en maliyetli askeri proje yapıyor.

MUSK ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Musk bir diğer paylaşımında da eleştirilerine devam etti ve uçağın tasarımının birbiriyle çelişen çok sayıda gereksinimi karşılama çabası nedeniyle en başından beri temelden kusurlu olduğunu savundu. Musk "F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi. Başarı hiç bir zaman olası olmadı. Zaten insansız hava araçları çağında insanlı savaş uçakları artık demode. Sadece pilotların ölmesine neden olacak" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın paylaşımına itirazlar da geldi. Bazı kullanıcılar uçağın yeteneklerini paylaştığı, Çin'in F-35'i kopyalamak için büyük çaba sarf ettiğini savundu.

