ARA
DOLAR
34,64
0,21%
DOLAR
EURO
36,36
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
2914,75
-0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
9655,58
-0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Elon Musk F35'leri eleştirdi: Bunun yerine önerisi

Elon Musk F35'leri eleştirdi: Bunun yerine önerisi

Elon Musk, Beyaz Saray'a federal harcamaların optimize edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan yeni Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına geçerken, F-35 programı da onun eleştirilerinin ana hedefi haline geldi.

26 Kasım 2024 | 10:19
Elon Musk F35'leri eleştirdi: Bunun yerine önerisi

Musk, hafta sonu sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada savaş uçağı programını eleştirdi ve bunun güncelliğini yitirdiğini savundu. Musk, Çin'in senkronize insansız hava araçlarının hareket halinde görüntülendiği bir videoyu paylaşarak, "Bu arada bazı aptallar hâlâ F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyor" ifadelerini kullandı.

Newsweek'in haberine göre Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 Lightning II ABD Savunma Bakanlığı'nın en pahalı ve iddialı silah programı. Habere göre program, ülkede artan maliyetler ve gecikmeler nedeniyle sert eleştirilere de maruz kalıyor. ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi, programın ömür boyu maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor ve bu da onu tarihteki en maliyetli askeri proje yapıyor.

MUSK ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Musk bir diğer paylaşımında da eleştirilerine devam etti ve uçağın tasarımının birbiriyle çelişen çok sayıda gereksinimi karşılama çabası nedeniyle en başından beri temelden kusurlu olduğunu savundu. Musk "F-35 tasarımı gereksinim düzeyinde bozulmuştu. Çünkü çok fazla kişiye çok fazla şey sunulması gerekiyordu. Bu onu pahalı ve karmaşık her işi yapabilen hiç birinde uzman olamayan hale getirdi. Başarı hiç bir zaman olası olmadı. Zaten insansız hava araçları çağında insanlı savaş uçakları artık demode. Sadece pilotların ölmesine neden olacak" ifadelerini kullandı.
Elon Musk'ın paylaşımına itirazlar da geldi. Bazı kullanıcılar uçağın yeteneklerini paylaştığı, Çin'in F-35'i kopyalamak için büyük çaba sarf ettiğini savundu.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2914,75 -0,15%
  • ALTIN ONS 2617,1 -0,35%
  • BIST 100 9655,58 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,123 -0,027%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41265 1,03347%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,71 0,8988%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,643 0,2079%
  • EURO/DOLAR 1,0476 -0,1544%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3625 0,1423%
  • STERLIN/DOLAR 1,25481 -0,15278%
Borsa Haberleri
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket
Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket
Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL