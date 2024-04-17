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Elon Musk'ın hedefindeki ülke: Yatırım açıklayabilir

Hindistan basınına göre Tesla CEO'su Elon Musk'un Pazartesi günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin ardından Tesla'nın Hindistan pazarına girişi açıklanacak.

17 Nisan 2024 | 17:56
Elon Musk'ın hedefindeki ülke: Yatırım açıklayabilir

Çinli otomobil üreticilerinin ve azalan ilginin baskısı altındaki Tesla ile ilgili yeni gelişmeler var. Elon Musk, geçen yıl açtığı bir açıklamada "Tesla'nın Hindistan'da olacağından eminim" demişti. Gelecek hafta Hindistan'ı ziyaret etmesi planlanan Tesla CEO'su Elon Musk'un 2-3 milyar dolar değerinde bir yatırımı açıklayabileceği iddia ediliyor. İddialara göre Musk'un, tarih; üretim tesisi veya fabrikanın kurulacağı alan gibi ayrıntıları paylaşmadan Hindistan'a yönelik yatırım rakamını açıklayabileceği belirtiliyor.

HİNDİSTAN'IN ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI

Hindistan dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olmasına rağmen elektrikli otomobillerin benimsenme oranı henüz emekleme ​​aşamasında. EV'ler 2023'teki toplam otomobil satışlarının yalnızca %2'sini oluşturuyor. Ancak ülkede 2030'dan itibaren yeni otomobillerin %30'unun EV olmasını hedefi var. Tesla'nın şu anda ABD dışında Berlin yakınında (Almanya) ve Şangay'da (Çin) olmak üzere iki araç üretim tesisi bulunuyor.

 

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