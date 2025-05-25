Emeklilik yaşını neden 70'e çıkartıyorlar?

Danimarka'nın 70 yaş kararıyla beraber bu Avrupa’daki en yüksek emeklilik yaşı olacak. Danimarka Parlamentosu’nda 21'e karşı 81 oyla kabul edilen bu değişiklik, 31 Aralık 1970’den sonra doğanları kapsıyor.

Peki, kararın nedeni ne? Insider'ın haberine göre bu karar, 2006 yılında belirlenen ve emeklilik yaşını ortalama yaşam süresine bağlayan uzun vadeli politikanın bir parçası. Emeklilik yaşı her beş yılda bir gözden geçiriliyor ve güncelleniyor.

Şu anda emeklilik yaşı 67, 2030’da 68, 2035’te 69 ve 2040’ta ise 70 olarak uygulanacak.

Hükümet, bu artışın artan yaşam süresi karşısında emeklilik sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak için gerekli olduğunu savunuyor.

İşçi sendikaları ise karara tepkili. Sendika, bu uygulamanın özellikle düşük gelirli ve fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışanları mağdur ettiğini söylüyor. Sendika üyeleri arasında yapılan bir ankette çalışanların üçte biri 70 yaşına kadar çalışmaya devam edebileceklerine inanmadıklarını söylüyor.

Danimarka sendika konfederasyonunun başkanı Jesper Ettrup Rasmussen "Danimarka sağlıklı bir ekonomiye sahip olmasına rağmen AB'nin en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesidir. Emeklilik yaşının yükselmesi, insanların onurlu bir yaşlılık hayatına sahip olma hakkını kaybetmeleri anlamına geliyor" diyor.

Business Insider'ın haberine göre Danimarka’nın bu adımı, Avrupa’da benzer değişikliklerin yaşandığı bir döneme denk geliyor. Fransa emeklilik yaşını yükseltirken, Almanya, İngiltere ve Hollanda emeklilik yaşını sırasıyla 2031, 2028 ve 2028 yıllarında 67’ye yükseltmeyi planlıyor. İngiltere’de yeni bir rapor emeklilik yaşının 2050 yılına kadar 71’e çıkarılması gerekebileceğini öne sürüyor.