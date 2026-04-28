Enflasyon kıskacında romantizm: Bir randevunun bedeli 200 doları aştı! Aşk mı bütçe mi?

BMO Financial Group’un 2026 yılına dair yayımladığı finansal ilerleme raporu, ekonomik zorlukların genç Amerikalıların flört alışkanlıklarını ciddi şekilde değiştirdiğini ortaya koyuyor.



CNBC'de yer alan habere göre; ABD'de ankete katılan bekarların yarısı, artan yaşam maliyetleri nedeniyle daha az randevuya çıktıklarını veya daha ekonomik aktiviteleri tercih ettiklerini belirtiyor. Özellikle Z kuşağının %48’i ve Y kuşağının %40’ı, flört harcamalarının kişisel finansal hedeflerine ulaşmalarını engellediğini düşünüyor.

Gençler flört etmeyi kumar olarak görüyor

Verilere göre, hazırlık ve ulaşım masrafları dahil edildiğinde tek bir randevunun maliyeti Z kuşağı için ortalama 205 dolar, Y kuşağı için ise 252 doları buluyor. Bu yüksek maliyetler, gençlerin flört etmeyi romantik bir deneyimden ziyade finansal bir risk veya "kumar" olarak görmesine neden oluyor. Psikologlar, bu durumun insanları flört konusunda daha "savunmacı" olmaya ittiğini, beklentilerin düştüğünü ve kişilerin uyuşmama ihtimali olan biri için yüksek harcama yapmaktan kaçındığını ifade ediyor.

Gençlerin bu tutumu, genel ekonomik baskılarla da doğrudan bağlantılı seyrediyor. Enerji şokları, gümrük vergisi politikaları ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları tüketicilerin bütçesini daraltırken, flört masrafları da bu daralmadan payını alıyor. Araştırmaya göre; flört etmenin artık "masrafa değmediğini" düşünenlerin oranı %47’ye ulaşırken, gençler sosyal yaşamlarında daha az risk alarak bütçelerini korumaya çalışıyor.

Flörtün ekonomik boyutu

Columbia Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki David Kuang, flört etmenin ekonomik boyutunun her buluşmayı bir kumar gibi hissettirebileceğini söylüyor. “Bir şeylerin yolunda gitmeme ihtimali çok daha yüksek,” dedi. “Sonra 40 dolarlık akşam yemeği faturanız, bir daha asla konuşmayacağınız birine boşa gider.”

New York’ta yaşayan 22 yaşındaki Leo Gabriel de ilk buluşmaların uygun fiyatlı olmasını sağlamaya çalıştığını söylüyor. “Muhtemelen 45 ila 50 dolar civarında harcardım” diyor. “Bütçemi batırmayacak kadar yeterli bir miktar.”

Gabriel genel olarak, flört için ayda yaklaşık 150 ila 200 dolar bütçe ayırdığını söylüyor. “Belki de hiç anlaşamayacağım birine neden 100 dolar harcayayım ki?” diye de ekliyor.