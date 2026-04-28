İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi: Başvuru şartları neler, konutlar hangi ilçelerde yapılacak?

Bakan Kurum, kira fiyatlarına ilişkin açıklamasında kiralık konutların piyasa bedelinin yaklaşık yarısına, hatta daha da altında kiraya verilebileceğini belirtmişti.

Murat Kurum, "Vatandaş evini dönüştürmek istiyor ama kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme giremiyor. O vatandaşlarımız için kurayla kiralık konut belirleyeceğiz. Örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek." ifadelerini kullanmıştı.