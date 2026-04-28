İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi: Başvuru şartları neler, konutlar hangi ilçelerde yapılacak?

İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık konutluk projeye ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan projede başvuru koşullarının nasıl belirleneceği ve kiralık konutların hangi şartlarla verileceği merak ediliyor. Peki başvuru şartları neler? Konutlar İstanbul'un hangi ilçelerinde inşa edilecek?
1 İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Kurum'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda ilk defa 15 bin kiralık konut inşa edilecek.
2 Konut projesine başvurular nasıl yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilmesi beklenen projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Hak sahipleri ise kura çekimiyle belirlenecek.
3 İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi hangi ilçelerde yapılacak?
Bakan Kurum tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, konutlar İstanbul'un merkezi yerlerinde inşa edilecek.
4 Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Proje kapsamında inşa edilecek 2 bin konutun ağustos ayında kurayla teslim edilmesi planlanıyor. Hak sahibi vatandaşların konutlarda hemen oturmaya başlayabilecek.
5 Kiralık konutlarda oturma süresi kaç yıl olacak?
Konutlar üç yıllık süreyle kiraya verilecek. Bu sürenin sonunda mevcut kiracı tahliye edilirken, bakım işlemlerinin ardından daireler yeni hak sahiplerine yeniden kiralanacak.
6 Kiralık konutların kira bedeli ne kadar olacak?
Bakan Kurum, kira fiyatlarına ilişkin açıklamasında kiralık konutların piyasa bedelinin yaklaşık yarısına, hatta daha da altında kiraya verilebileceğini belirtmişti.
Murat Kurum, "Vatandaş evini dönüştürmek istiyor ama kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme giremiyor. O vatandaşlarımız için kurayla kiralık konut belirleyeceğiz. Örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek." ifadelerini kullanmıştı.
7 Kiralık konut projesinden kimler yararlanabilecek?
Projede memurlar, emekliler, engelliler ile evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için özel kontenjan ayrılması öngörülüyor. Başvurularda ise İstanbul’da belirli süre ikamet etme şartı ile hane gelirine ilişkin kriterlerin esas alınması bekleniyor.