Yılda bir kez açıyor, 10 gün yaşıyor: Koparmanın cezası servet değerinde

Spil Dağı Milli Parkı’nda yetişen endemik Manisa lalesi bu yıl da çiçek açtı. Yılda yalnızca bir kez açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen koruma altındaki türü koparanlara 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanacak.
Manisa ile İzmir illeri arasında bulunan, 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda baharın habercisi olarak bilinen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başladı.
Her yıl genellikle 28 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında çiçek açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen laleler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.
Doğaseverler eşsiz güzelliği yerinde görmek ve fotoğraflamak için Spil'e çıkıyor.
Spil Dağı Milli Parkı'nda açan Manisa lalesini görmek için gelen ziyaretçilerden Erdal Arslan, Manisa'nın meşhur lalelerini görmek için arkadaşlarıyla birlikte Spil'e çıktıklarını söyledi.
Arslan, "Senede bir açıyor zaten bu laleler. Sadece bunları görmek için bile gelmeye değer. Güzel bir doğa manzarası var. Sakın koparmayın, çünkü koparmanın cezası 700 bin liraya yakın. Bir araba parası kadar cezası var. Bu da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Laleleri fotoğraflamak için geldiğini söyleyen Özcan Soydam ise, "Manisa'da çok değerli bir çiçek. Yılda bir kez açıyor. Fotoğrafını çekmek istedim. Koparmanın cezası da çok yüksek. Dalında olması daha güzel" dedi.
Bir başka ziyaretçi de, "Fotoğraflarını çekmek bile güzel bir duygu. Umarım kimse koparmaz" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, lalelerin doğadan koparılmasının biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirterek vatandaşları yüksek idari para cezasına karşı uyardı.