Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ilişkin ilk toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağına dair açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını, masada da tüm tarafları görmek istediklerini kaydetti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağına dair soruyu da yanıtlayan Bakan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak." dedi.

"Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz"

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Bakan Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

