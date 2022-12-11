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Fas, yarı finale yükselirken Dünya Kupası tarihine geçti

Fas, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

11 Aralık 2022 | 00:17
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Fas, yarı finale yükselirken Dünya Kupası tarihine geçti

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Bu bir ilk anlamına da geliyor.  Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Daha önce Kamerun (1990), Senegal (2002) ve Gana (2010) çeyrek finale yükselmiş ama elenmişlerdi.

Öte yandan 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Bu sonucun ardından Fransa, yarı final karşılaşmasında Fas’ın rakibi oldu.


 


 

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