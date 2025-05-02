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Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var

SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı alan 1 hissede bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 5 Mayıs pazartesi günü.

02 Mayıs 2025 | 19:45
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var

Bosh Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. , SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı (Yüzde 300) almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelli tarihini duyurdu. Rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 05 Mayıs 2025. Açıklamada "Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.05.2025 ile 19.05.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır" denildi.  Borsa İstanbul'dan da hak kullanımına ilişkin açıklama geldi: 

Şirketten ise KAP'a bedelli sürecine ilişkin şu açıklama yapıldı: 

Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 30.636.683 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 91.910.049 TL artışla 122.546.732 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.04.2025 tarih ve 2025/24 sayılı toplantısında onaylanan 25.04.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-71334 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahname 28.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

-Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %300,0 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
-Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.05.2025 ile 19.05.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00-TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay 1,00-TL'den satışa arz edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle yeni pay alma hakkı fiyatından düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan paylar olması halinde, BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin satın alma taahhüdü bulunmamaktadır. Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.boschfren.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.

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