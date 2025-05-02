Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90

Lider Faktoring A.Ş. bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Lider Faktoring A.Ş.'nin 2 Mayıs 2025 tarih ve 2025-19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6'ncı maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 1.250.000.000- TL (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 558.360.000- TL (Beş Yüz Elli Sekiz Milyon Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirası)'ndan, 502.524.000- TL (Beş Yüz İki Milyon Beş Yüz Yirmi Dört Bin Türk Lirası) tutarında, %90 oranında artırılmak suretiyle, 1.060.884.000- TL (Bir Milyar Altmış Milyon Sekiz Yüz Seksen Dört Bin Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

- Artırılacak 502.524.000- TL (Beş Yüz İki Milyon Beş Yüz Yirmi Dört Bin Türk Lirası) sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanması

- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 90 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 502.524.000-TL (Beş Yüz İki Milyon Beş Yüz Yirmi Dört Bin Türk Lirası) nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına İş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

