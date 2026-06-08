Fed anketi açıklandı: ABD'de enflasyon beklentisi geriledi

ABD'de enflasyon görünümüne ilişkin önemli göstergelerden biri olan tüketici beklentileri mayıs ayında sınırlı da olsa iyileşme sinyali verdi. Fed New York Şubesi'nin yayımladığı ankete göre kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,5'e gerilerken, konut fiyatları ve kira artışlarına ilişkin beklentiler son dönemin en yüksek seviyelerine çıktı.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi geriledi

Yaklaşık 1.300 hanehalkının katıldığı ankete göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 3,5 oldu.

Orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1 seviyesinde kalırken, üç yıllık ve daha uzun dönemi kapsayan beklenti ise yüzde 3 olarak değişmedi.

İş gücü piyasasında temkinli görünüm

Anket sonuçları, tüketicilerin iş gücü piyasasına ilişkin beklentilerinde zayıflama yaşandığını ortaya koydu. İşten çıkarılma ihtimaline yönelik beklentiler artarken, yeni bir iş bulabilme konusundaki güvenin gerilediği görüldü.

Bunun yanında krediye erişim, hanehalkının mali durumu ve borç ödemelerinde gecikme yaşanabileceğine ilişkin beklentilerde de bozulma kaydedildi.

Konut ve kira beklentileri yükseldi

Mayıs ayında en dikkat çekici gelişmelerden biri konut fiyatlarına ilişkin beklentiler oldu. Tüketicilerin konut fiyat artışı beklentisi 0,5 puan yükselerek yüzde 3,5'e çıktı ve Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kira artış beklentisi ise 1,4 puanlık yükselişle yüzde 7,4'e çıkarken, gıda fiyatlarına ilişkin beklenti de 0,6 puan artarak yüzde 5,8 oldu.

Benzin ve sağlık maliyetlerinde farklı tablo

Önümüzdeki bir yılda benzin fiyatlarına ilişkin artış beklentisi 0,1 puan düşerek yüzde 5 seviyesine geriledi.

Buna karşılık sağlık hizmetleri maliyetlerine yönelik beklenti 0,7 puan azalarak yüzde 8,9'a, üniversite eğitimi maliyetlerine ilişkin beklenti ise 0,8 puan gerileyerek yüzde 8'e indi.

Gözler mayıs enflasyon verisinde

Hanehalkı gelir artışı beklentisi yüzde 2,8 seviyesinde sabit kalırken, harcama artışı beklentisi 0,4 puan düşüşle yüzde 5'e geriledi.

Piyasalar şimdi ABD'de 10 Haziran'da açıklanacak mayıs ayı TÜFE verisine odaklanmış durumda. Nisan ayında ülkede tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 artış göstermişti.