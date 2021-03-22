ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, merkezi dijital paraların çeşitli faydalar sunduğunu fakat önemli bir risk de barındırdığını belirterek, ABD Kongresi’nin onayı olmadan merkezi dijital para projesinde hareket etmeyeceklerini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell Bank for International Settlement’ın panelinde yaptığı bir konuşmada, Fed’in merkezi dijital para birimi projesiyle ilgili karar aşamasında olmadığını söyledi.

Bloomberg HT’nin haberine göre “Dijital bir doların muhtemelen büyük sonuçları olur” diyen Powell, merkezi dijital paralarda Fed’in öncü olması gerekmediğini belirtti.

Merkezi dijital paraların çeşitli faydalar sunduğunu fakat önemli bir risk de barındırdığını dile getiren Powell, ABD Kongresi’nin onayı olmadan merkezi dijital para projesinde ilerlemeyeceklerini ifade etti.

Powell, kripto varlıkların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğuna da değindi.