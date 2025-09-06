"Fed'de büyük değişiklikler yapılması gerek"

ARA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün Wall Street Journal'da yazdığı makalede Fed'in yeniden incelenmesi çağrısında bulundu.


ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma alanlarını da kapsayacak şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Bessent, The Wall Street Journal için kaleme aldığı yazıda, Fed'e yönelik eleştiriler yöneltti.

Merkez bankasının dar yasal yetkisinden saparak kendi bağımsızlığını riske attığını savunan Bessent, Fed'in yeni işleyiş modelinin fiilen bir "fonksiyon kazanımı" para politikası deneyi olduğunu belirtti.

Bessent, "Standart dışı politikaların aşırı kullanımı, görev alanının genişlemesi ve kurumsal şişkinlik merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor. Fed rotasını değiştirmeli" ifadelerini kullandı.

Bessent, Fed'in enflasyon hedefini yerine getirmeyerek sınıfsal ve kuşaklar arası eşitsizliklerin artmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Bessent, "Para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma dahil olmak üzere tüm kurumun dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemesi yapılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

 

