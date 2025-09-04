4 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 91,24 puan artarak 10.828,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 25,38 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.763,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.763,07 puanı, en yüksek 10.870,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 72,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 11.783,26 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,73, mali endeks yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 33'ü geriledi.

Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester ile İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması sonrası karışık bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayınladığı verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,55 puan artarak 69,84'e, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise 1,27 puan artışla 93,43'e yükseldi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 546 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 546 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 705 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,42, bileşik getirisi yüzde 40,93 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0620, satışta 41,2266 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0563, satışta 41,2208 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1641, sterlin/dolar paritesi 1,3433 ve dolar/yen paritesi 148,663 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.